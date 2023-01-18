Інтерсіті+ Київ – Черкаси: "Укрзалізниця" додала ще одну зупинку в Смілі

"Укрзалізниця" оголосила про призначення ще однієї зупинки в місті Сміла швидкісному Інтерсіті+ №730/729 Київ - Черкаси, який відправлятиметься з 20 січня.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, із 20 січня цей рейс зупинятиметься не тільки на станції ім. Тараса Шевченко, а й на зупиночному пункті "Центральна".

"На шляху з Києва поїзд буде зупинятись на "Центральній" о 20:35, а при прямуванні з Черкас до столиці - о 7:00", - йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" напередодні призначила перший в історії незалежної України швидкісний поїзд до Черкас.

Зі столиці поїзд відправлятиметься з 20 січня щоденно, крім вівторка, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07.

Зворотно, з Черкас, поїзд вирушатиме з 21 січня щоденно, крім середи, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.

Економічна правда