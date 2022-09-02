Естонія розробляє власну "Дію": прототип запустять до кінця року

Естонія вивчає український досвід для створення державного застосунку з документами та послугами, ранню версію естонської "Дії" хочуть запустити цьогоріч.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Скоро в Естонії зʼявиться власна "Дія". Найбільш цифрова країна ЄС починає вивчати український досвід для створення державного застосунку з документами та послугами", – написав він.

До кінця року естонці планують запустити перший MVP застосунку. Тобто, версію у мінімальній потрібній конфігурації для тестування ранніми користувачами.

"Команда "Дії" поділиться з колегами кодом "Дії" та підходами до UX/UI дизайну", – додав Федоров. Для цього у пʼятницю в Києві підписали меморандум про розширення співпраці з Міністром з питань підприємництва та інформаційних технологій Естонії Крістіяном Ярваном.