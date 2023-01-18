Несмотря на значительный дефицит в энергосистеме Киев может в четверг вернуться к графикам

После среды, в течение которой в Киеве продолжались экстренные отключения электроэнергии, столица в четверг может вернуться к графикам.

Об этом рассказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Он отмечает, что столица уже максимально приблизилась к стабилизационным графикам. "Ориентируемся, что завтра город включается в него", - рассказал Коваленко.

Однако, отмечают в Yasno, дефицит остается значительным. В среду объемы потребления составляли 952 МВт днем, а на четверг Укрэнерго предоставил ограничения в 938 МВт днем. Это означает, что отключения будут касаться и светло-серой зоны графика.

Напоминаем:

Одесская область с утра четверга сможет вернуться к графикам отключений света, учитывая предоставленный "Укрэнерго" лимит потребления