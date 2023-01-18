Одещина у четвер вдень повернеться до графіків відключень

Одеська область з ранку четверга зможе повернутися до графіків відключень світла з огляду на наданий "Укренерго" ліміт споживання.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Так, наданий "Укренерго" ліміт споживання електроенергії з 7:00 до 24:00 становить 650 МВт.

"За поточних погодних умов та рівня споживання електроенергії споживачами, цього ліміту буде достатньо для застосування графіків стабілізаційних відключень", – пояснили у компанії.

Водночас така ситуація не стосується ночі з середи на четвер: з 00:00 до 07:00 ліміт становить 371 МВт, а це – 30% від загальної потреби області, з яких 25% споживає критична інфраструктура. Тож до 7:00 ранку 19 січня в області застосовуватимуть екстрені відключення світла.

"До цілодобових графіків стабілізаційних відключень зможемо повернутись коли знизиться дефіцит електроенергії в країні і "Укренерго" зможе надати більші нічні ліміти споживання на область", – додали у ДТЕК.