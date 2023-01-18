Лишение России статуса страны-члена МАГАТЭ не зависит от моей воли – Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что решение о лишении РФ статуса страны-члена МАГАТЭ не зависит от его воли.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем в среду в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Вопрос не касается возможностей и власти гендиректора МАГАТЭ.

Во многих органах, которые также как МАГАТЭ состоят из многих участников или членов, политические решения принимаются при обсуждении, оценке и принятии всех стран-членов", - заявил Гросси.

У гендиректора МАГАТЭ спросили, почему Россия до сих пор не лишена статуса страны-члена МАГАТЭ и при каких условиях это возможно.

Гросси в ответ подчеркнул, что такое решение не зависит от его воли.

Напомним:

На Ривненской АЭС начала работу постоянная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), также МАГАТЭ открывает постоянное представительство на ЧАЭС.

На Южноукраинской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ.

Международное агентство по атомной энергии расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны.

Экономическая правда