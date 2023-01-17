На Южноукраинской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ

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Команда МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси 16 января прибыла на площадку Южно-Украинской АЭС.

Об этом утром 17 января сообщили в "Энергоатоме".

Команда МАГАТЭ прибыла в сопровождении министра энергетики Украины Германа Галущенко, президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина и и.о. главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова.

"Во время поднятия флага МАГАТЭ над площадкой станции Рафаэль Гросси отметил важность постоянной миссии инспекторов агентства. Они останутся на ПАЭС для непрерывного контроля и мониторинга ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Деятельность миссий МАГАТЭ на всех украинских АЭС будет способствовать усилению безопасности на ядерных объектах в условиях постоянных атак врага, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Спасибо МАГАТЭ и лично Рафаэлю Гросси за такое решение и надеюсь, что непосредственное присутствие представителей Агентства на наших АЭС позволит изнутри оценить реалии российских угроз ядерной и радиационной безопасности", - заявил министр.

Он напомнил, что РФ уже более трех месяцев ведет прицельные обстрелы энергетических объектов Украины. Во время одного из них произошла системная авария, в результате которой все атомные электростанции Украины были одновременно обесточены и работали на резервном питании от дизель-генераторов.

"Когда враг обстреливает объекты энергетической инфраструктуры, объединенные в единой энергосистеме с атомными станциями, - это также является ядерным терроризмом. Уже не говоря о многочисленных случаях пролета ракет над блоками АЭС или обстрел и захват атомных станций.

Уверен, что в ближайшее время мы вернем флаг Украины и вместе с Рафаэлем Гросси поднимем флаг МАГАТЭ и над нашей Запорожской АЭС", - резюмировал Галущенко.

Напомним:

Международное агентство по атомной энергии расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны.

Экономическая правда