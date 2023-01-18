Amazon начинает новый этап сокращения персонала: всего уволят 18 тысяч работников

Американская Amazon готова начать новый раунд масштабных сокращений рабочих мест в рамках объявленного ранее увольнения 18 тысяч сотрудников.

Об этом сообщает Bloomberg.

Наибольшее сокращение штата в истории компании вызвано замедлением роста онлайн продаж и возможной рецессией.

Увольнение работников началось в прошлом году и поначалу больше всего упало на группу устройств и услуг Amazon, разрабатывающую цифрового помощника Alexa и умные колонки Echo.

Последний раунд, который должен начаться в среду, в основном коснется отдела розничной торговли и человеческих ресурсов.

Отмечается, что в то время как сокращения касаются лишь около 1% общей рабочей силы, включающей сотни тысяч почасовых складов и персонала доставки, они составляют около 6% от 350 000 корпоративных сотрудников Amazon по всему миру.

"В прошлом Amazon пережила неопределенную и сложную экономику, и мы будем продолжать это делать. Эти изменения помогут нам реализовать наши долгосрочные возможности с более прочной структурой расходов", – заявил главный исполнительный директор Энди Джасси в начале этого месяца в памятке для сотрудников. Крупнейший в мире онлайн магазин провел большую часть сокращений прошлого года, приспосабливаясь к резкому замедлению роста электронной коммерции, поскольку покупатели вернулись к допандемическим привычкам.

Amazon отложила открытие складов и приостановила наем в группу розничной торговли. Компания распространила заморозку набора в корпоративный персонал компании, а затем начала сокращать работников.

В своей докладной записке Джасси указал, что компания предоставит пострадавшим работникам выходное пособие, временные медицинские выплаты и трудоустройство.

Напоминаем:

Корпорация Microsoft планирует сократить рабочие места в ряде инженерных подразделений в среду, присоединившись к рядам технологических гигантов, начинающих сокращение, поскольку отрасль готовится к длительному спаду спроса.