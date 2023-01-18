Немецкая Wintershall Dea выходит из России: была партнером "Газпрома"

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила о выходе с российского рынка.

Об этом говорится в сообщении компании.

Решение о выходе из России принял наблюдательный совет компании.

"Продолжение нашего бизнеса в России не устойчиво. Агрессивная война России несовместима с нашими ценностями. Она разрушила сотрудничество между Россией и Европой", – заявил гендиректор Wintershall Dea Марио Мерен.

Он добавил, что в последние месяцы российское правительство ограничило деятельность западных компаний в стране. Кроме того, внешнее вмешательство в деятельность совместных предприятий привело к тому, что Wintershall Dea не может работать в России как раньше. Совместные предприятия были фактически экспроприированы экономически.

Также среди причин в компании указывают на решения президента и правительства РФ, которые задним числом снижают цены, по которым совместные предприятия компании в России могут продавать "Газпрому" свои добытые углеводороды.

В компании добавили, что решение о выходе из РФ будет реализовано после выполнения всех юридических обязательств.

Ущерб от списания российских активов в Wintershall Dea оценивается в 5,3 млрд евро.

Экономическая правда