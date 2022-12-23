"Нафтогаз" забезпечив до пів мільярда кубометрів газу протягом тижня
НАК "Нафтогаз України" протягом тижня залучив майже пів мільярда кубометрів газу для проходження зимового періоду за допомогою партнерів.
Про це повідомив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов у Facebook.
"Йдеться про орієнтовно 350 млн кубічних метрів блакитного палива від нашого партнера – норвезької нафтогазової компанії Equinor. А також про 100 млн кубічних метрів газу, які ми закупили на ринку в авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців", – написав він.
Голова НАК подякував партнерам за підтримку та співпрацю у цей складний час. А також озвучив наступну мету – отримання додаткового обсягу газу для генерації електроенергії, потреба у якому виникла через обстріли енергетичної інфраструктури.
"Після вказаних закупівель, цей обсяг становить менше 2 мільярдів кубічних метрів", – додав він.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує 2 мільярди кубометрів газу та електроенергії на 800 мільйонів євро для компенсування збитків від російських атак.