Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз" забезпечив до пів мільярда кубометрів газу протягом тижня

П'ятниця, 23 грудня 2022, 20:38 - Анастасія Жарикова

НАК "Нафтогаз України" протягом тижня залучив майже пів мільярда кубометрів газу для проходження зимового періоду за допомогою партнерів.

Про це повідомив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов у Facebook.

"Йдеться про орієнтовно 350 млн кубічних метрів блакитного палива від нашого партнера – норвезької нафтогазової компанії Equinor. А також про 100 млн кубічних метрів газу, які ми закупили на ринку в авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців", – написав він.

Голова НАК подякував партнерам за підтримку та співпрацю у цей складний час. А також озвучив наступну мету – отримання додаткового обсягу газу для генерації електроенергії, потреба у якому виникла через обстріли енергетичної інфраструктури.

"Після вказаних закупівель, цей обсяг становить менше 2 мільярдів кубічних метрів", – додав він.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує 2 мільярди кубометрів газу та електроенергії на 800 мільйонів євро для компенсування збитків від російських атак.

ВІДЕО ДНЯ
Нафтогаз газ ЄБРР
Матеріали за темою
Стали відомі вимоги нової програми МВФ: одна з них – реформування податків 22 грудня 2022, 19:18
"Досі в стані дефолту": "Нафтогаз" планує на початку 2023 року реструктуризувати борг 20 грудня 2022, 16:18
Російські ракети вночі влучили в об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині 20 грудня 2022, 12:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті