СЕО monobank поощряет бизнес в Украине удалять русский из своих интерфейсов

Соучредитель и СЭО monobank Олег Гороховский считает, что бизнес в Украине должен переходить на украинский язык и полностью убрать из интерфейсов русский.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

Он отметил, что в Украине каждый имеет право говорить на любом языке, но считает, что в бизнесе нужно действовать иначе.

"Каждый имеет право разговаривать на любом языке, но считаю, что бизнесы в Украине должны переходить на украинский и удалять русский из своих интерфейсов", - заявил Гороховский.

СЕО monobank придерживается такого мнения даже, несмотря на то, что русскоязычные страницы в интернете индексируются лучше, то есть их будет видеть больше людей.

"Речь не о бизнесе. Речь идет о гражданской позиции тех, кто занимается бизнесом в Украине. Украинским компаниям не нужен русский язык вообще", – подчеркнул топ-менеджер mono.

Также он поделился опытом отказа от русского интерфейса в его банке.

"Когда мы одними из первых отказались от русских интерфейсов, то волновались, как отреагируют клиенты, избравшие русский язык в интерфейсе. Тогда их было, если не ошибаюсь, больше 35%. Это было смелое решение", – рассказал Гороховский.

По его словам, потом в mono провели эксперимент: клиентов, которые обращались в поддержку на русском спрашивали, не будут ли они возражать, если оператор будет отвечать им на украинском.

"Когда мы увидели, что 97,5% клиентов говорят, что им безразлично – "отвечайте на том языке, на котором вам удобно", то поняли, что вопрос языка в Украине искусственный.

В Израиле англоязычных интерфейсов не найти, не только русскоязычных. Зачем нам русский язык в интерфейсе? Я считаю, что это не свобода выбора, это вопрос о позиции бизнесов", – резюмировал Гороховский.

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Напоминаем:

Проект monobank выходит на польский рынок под названием stereo и уже договорился с банком-партнером в Польше.