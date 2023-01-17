Фонд гарантирования выставил на аукцион кредиты "Проминвестбанка"

В системе Prozorro.Продажи 1 февраля 2023 года состоится аукцион по продаже активов ПАО "Проминвестбанк", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В состав лота включены права требования по кредитным договорам, заключенным с юрлицом - одним из крупнейших в Украине и Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для промышленности.

При этом активы на продажу выставляются впервые.

Отмечается, что задолженность по договорам на начало декабря 2022 года составляла почти 3,9 млрд грн. При этом в залог банку передано недвижимое и движимое имущество, имущественные права и товары в обороте.

В частности:

объекты недвижимости, размещаемые в г. Сумы, общей площадью более 25 тыс. кв.м., в том числе - производственные и административные здания, склады, ангар, инженерный корпус и т.д;

производственное оборудование, оборудование и оснащение (станки, трансформаторы, электропарогенератор и т.д.);

право требования денежных средств по контрактам;

готовая продукция (блоки компрессора, блоки автоматики и т.д.).

Стартовая цена реализации лота - 3,87 млрд грн.

Подробная информация об активах и условия участия в торгах - по ссылке. Публичные паспорта активов доступны для просмотра по ссылке.

В Фонде отметили, что предметом продажи является право требования по кредитным договорам, а не залоговое имущество.

Торги пройдут по голландской модели аукциона.

Участие в аукционах могут принять юридические и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором, заемщиков и поручителей по кредитным договорам.

Средства, полученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами ПАО "Проминвестбанк".

Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физлиц передал государству акции дочерних структур российских госбанков в Украине.