Фонд гарантирования передал государству акции российских "Проминвестбанка" и "МР Банка"

Фонд гарантирования вкладов физлиц передал государству акции дочерних структур российских госбанков в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Акции в лице государства были переданы государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций Украины".

В частности, было передано:

корпоративные права в размере 5 080 310 373 простых именных акций, составляющих 99,77% уставного капитала ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК"), то есть все принадлежащие "ВЕБ.РФ" акции;

корпоративные права в размере 24 065 460 500 простых именных акций, составляющих 100% уставного капитала АО "Международный резервный банк" (далее – АО "МР БАНК"), принадлежавших "Сбербанку России".

Фонд гарантирования осуществил передачу акций во исполнение решения СНБО "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" и распоряжения Кабмина от 13 сентября № 815-р "Некоторые вопросы проведения принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации Федерации и его резидентов".

В мае 2022 года Фонд на основании решения СНБО заменил "материнские" банки ПАО "Проминвестбанк" и АО "МР Банк" в реестре кредиторов государством.

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечил перечисление 17 миллиардов гривен со счетов ликвидируемых российских банков в специальный фонд государственного бюджета.