Через терминалы Приватбанка на кассах в 2022 году сняли более 18 миллиардов

В течение 2022 года украинцы сняли из-за торговых терминалов Приватбанка на кассах 18,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Telegram.

Член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев рассказал, что чаще всего украинцы снимали наличные деньги на кассах продуктовых магазинов и супермаркетов (72%), а также в аптеках (11%).

Наиболее активно услугой пользовались в декабре – клиенты банка совершили 2,06 млн операций и сняли 3,3 млрд грн.

С начала войны сеть партнеров сервиса выросла втрое – с 6 до 19 тысяч. Средний чек снятия наличных денег на кассе за 2022 год вырос почти в 5 раз – с 314 до 1570 грн.

Напоминаем:

Приватбанк запустил программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса на покупку электрогенераторов, систем бесперебойного питания и Starlink.