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Приватбанк запускає пільгові кредити для бізнесу на купівлю генераторів та старлінків

П'ятниця, 6 січня 2023, 14:13 - Анастасія Жарикова

ПриватБанк запустив програму пільгового кредитування малого та середнього бізнесу на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У фінустанові зазначили, що отримати кредит на забезпечення безперебійної роботи бізнес-клієнти банку можуть за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії та швидким ухваленням рішення щодо фінансування. 

Для підприємців доступні кредити від 20 до 300 тисяч гривень з авансом всього 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року. За одним кредитним договором клієнти мають можливість придбати відразу до пʼяти одиниць обладнання, а процентна ставка - від 0% за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". 

Заявку на "кредит для безперебійності роботи" можна подати на сайті банку.

Економічна правда

банки Приватбанк кредит бізнес
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