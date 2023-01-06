Приватбанк запускає пільгові кредити для бізнесу на купівлю генераторів та старлінків
ПриватБанк запустив програму пільгового кредитування малого та середнього бізнесу на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink.
Про це повідомляє пресслужба банку.
У фінустанові зазначили, що отримати кредит на забезпечення безперебійної роботи бізнес-клієнти банку можуть за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії та швидким ухваленням рішення щодо фінансування.
Для підприємців доступні кредити від 20 до 300 тисяч гривень з авансом всього 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року. За одним кредитним договором клієнти мають можливість придбати відразу до пʼяти одиниць обладнання, а процентна ставка - від 0% за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
Заявку на "кредит для безперебійності роботи" можна подати на сайті банку.
Економічна правда