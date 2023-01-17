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В поездах Интерсити до конца года заработает Wi-Fi от Starlink

Вторник, 17 января 2023, 14:38 - Анастасия Жарикова
 
УЗ

До конца года во всех поездах Интерсити в Украине будет работать Wi-Fi от терминалов спутниковой связи Starlink.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

"Успешно завершили тестирование вайфай на базе технологии Starlink в поезде Интерсити и подводим итоги", – написал он.

Руководитель компании рассказал, что один из поездов Интерсити оборудовали старлинками и отправляли его по разным маршрутам более 100 дней.

Результаты тестирования показали доступность на маршруте на 97%, скорость интернет-соединения до 100 Мбит/с.

Вице-премьер-министр Кубраков поставил нам задачу теперь развернуть пилот на все поезда Интерсити. До конца года задача будет выполнена", – резюмировал Камышин.

Напоминаем:

"Укрзализныця" объявила о запуске программы лояльности для пассажиров под названием "Железные друзья".

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