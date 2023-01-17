РФ разрешила своим крупным компаниям не учитывать голоса акционеров из западных стран
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым временно разрешил российским компаниям в сферах энергетики, торговли и машиностроения принимать решения без учета голосов акционеров из западных стран.
Об этом говорится в его указе, пишет РБК.
Такой указ аргументируется "недружественными и противоречащими международному праву действиям США и тех иностранных государств и организаций, кто присоединился к ним, направленных на ограничительные меры против российских граждан и юрлиц".
В указе речь идет о компаниях с выручкой более 100 млрд рублей в год.
Напомним:
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил российским поставщикам получать оплату задолженности за поставки газа иностранным покупателям в иностранной валюте.
Экономическая правда