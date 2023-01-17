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РФ разрешила своим крупным компаниям не учитывать голоса акционеров из западных стран

Вторник, 17 января 2023, 13:55 - Алексей Павлыш

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым временно разрешил российским компаниям в сферах энергетики, торговли и машиностроения принимать решения без учета голосов акционеров из западных стран.

Об этом говорится в его указе, пишет РБК.

Такой указ аргументируется "недружественными и противоречащими международному праву действиям США и тех иностранных государств и организаций, кто присоединился к ним, направленных на ограничительные меры против российских граждан и юрлиц".

В указе речь идет о компаниях с выручкой более 100 млрд рублей в год.

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил российским поставщикам получать оплату задолженности за поставки газа иностранным покупателям в иностранной валюте.

Экономическая правда

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