Центробанк РФ продал юаней на 47 миллионов долларов: причина

Центральный банк России заявил во вторник, что 13 января продал китайских юаней на сумму почти 47 миллионов долларов, чтобы купить рубли.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Центробанк РФ начал компенсировать дефицит бюджета от падения доходов от нефти и газа с помощью интервенций на валютных рынках.

В прошлую среду Министерство финансов и Центральный банк РФ заявили, что собираются продавать юани на 3,2 миллиардов рублей в день с 13 января по 6 февраля в рамках бюджетного правила России.

"Бюджетное правило означает, что если доходы Москвы от нефти и газа снизятся, Россия будет продавать валютные резервы, чтобы пополнить необходимое для бюджета количество рублей.

Если же доходы от нефти и газа вырастут и Министерство финансов заработает больше рублей, то оно будет покупать юани для пополнения своих валютных резервов.

Всего Минфин хочет продать юаней на 54,5 миллиарда рублей (почти 800 миллионов долларов) - именно столько рублей нужно для покрытия дефицита бюджета в январе", - поясняет агентство.

Операции России с юанем происходят в то время, когда Москва стремится отойти от западных валют, которые она часто называет "недружественными валютами", в условиях санкций, и приблизить свою экономику к Китаю.

Напомним:

РФ для экспортных доходов использует схему с небанковской организацией и юанями.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что роль китайского юаня в международных резервах продолжит увеличиваться.

Экономическая правда