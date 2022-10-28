РФ для экспортных доходов использует схему с небанковской организацией и юанями – СМИ

Малоизвестное подразделение главной фондовой биржи России - "Национальный клиринговый центр" - стало жизненно важным звеном в мировой финансовой системе, поскольку десятки миллиардов долларов и евро поступают от продажи нефти и других сырьевых товаров.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в этом году "Национальный клиринговый центр" продемонстрировал рост своих валютных запасов. Будучи ключевым звеном в торговле газом, он до сих пор избегал санкций США и Европы, которые ударили по центральному банку и основным кредиторам России.

Большая часть средств в НКЦ, которые хранятся от имени российских банков и их клиентов, находится в юанях, переведенных из долларов и евро и других "недружественных" валют по указанию Ценробанка, рассказали источники Bloomberg.

По словам источников, в небольших несанкционированных кредитных учреждениях также наблюдался скачок вложений в юанях и других иностранных валютах.

"Способность России смягчить удар санкций благодаря постоянному притоку наличности от экспорта энергоносителей и других товаров разочаровала чиновников в США и Европе, которые стремились изолировать ее от своих финансовых систем после того, как Кремль вторгся в Украину 24 февраля.

Санкции, введенные вскоре после этого против Банка России, перекрыли привычное место, где накапливались эти средства. Но с ростом цен на энергоносители приток средств не прекратился. На этом фоне активы НКЦ резко выросли", - пишет Bloomberg.

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"У НКЦ нет собственных денег. Это все деньги банков, точнее, их клиентов, которые они положили в НКЦ, потому что он может проводить платежи в долларах, поскольку имеет корреспондентские счета в банках США", - сказал Олег Вьюгин, который до июня 2022 года был председателем правления Московской биржи, а до этого - высокопоставленным чиновником в центральном банке и Министерстве финансов РФ.

"После того, как появились слухи, что НКЦ попадет под санкции, основная часть долларов была конвертирована в юани", - сказал он.

Сколько денег сейчас хранится в НКЦ, пока не понятно. После того, как санкции заморозили около 300 миллиардов долларов в резервах Банка России после начала войны, власти прекратили раскрывать всю информацию о российских резервах, кроме самой общей.

Центральный банк отказался от комментариев для этой статьи. НКЦ не имеет пресс-службы, а Московская биржа не ответила на запрос о комментариях.

НКЦ пока не попал под санкции, хотя США добавили его руководителя в свой черный список в сентябре.

Экономическая правда