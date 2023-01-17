Расходы госбюджета с начала войны достигли более 2,2 триллиона: сколько выплатили военным

Расходы общего фонда государственного бюджета с начала большой войны до конца 2022 года составили 2,23 триллиона гривен, из них почти треть выплатили военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины.

В ведомстве отметили, что в декабре кассовые расходы составили 331,7 млрд. гривен.

В целом, с начала полномасштабного вторжения России средства распределялись следующим образом:

938,2 млрд грн (в декабре – 131,7 млрд грн) или 42,1% от общего объема – на оплату труда с начислениями, на денежное содержание военнослужащих – 721,9 млрд грн.

502,2 млрд грн (в декабре – 83,3 млрд грн) или 22,6% – на оплату использования товаров и услуг, в частности, для поддержки ВСУ и на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

454,7 млрд грн (в декабре – 58,3 млрд грн) или 20,4% – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособия ВПЛ, субсидий, стипендий).

Также 132 млрд. грн. или 5,9% было потрачено на обслуживание государственного долга и 106 млрд. грн. или 4,8% на трансферты местным бюджетам.

Минфин

Напоминаем:

Украина в 2022 году получила около 1 триллиона гривен от международных партнеров.