Україна у 2022 отримала трильйон гривень допомоги від партнерів

Україна у 2022 році отримала близько 1 трильйона гривень від міжнародних партнерів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Близько 1 трлн грн ми отримали від наших міжнародних партнерів", – сказав глава Кабміну.

З них 410 млрд грн надали США, 390 млрд грн надали країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком.

Ще 88 млрд грн було отримано від МВФ, 60 млрд грн грн – від Світового банку та 17 млрд грн – від Японії. Також надходили інші суми від багатьох інших партнерів.

"Ми вдячні урядам та народам усіх країн, які минулого року підтримували Україну фінансово. Завдяки цьому ми не затримували на жоден день ні пенсії, ні соціальні виплати, ні зарплати вчителям чи лікарям. Ми профінансували всі ці видатки у повному обсязі та вчасно", – додав Шмигаль.

Економічна правда