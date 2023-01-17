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"Нафтогаз" открыл интернет-магазин товаров для дома

Вторник, 17 января 2023, 11:58 - Анастасия Жарикова

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" запустила собственную онлайн-плаформу по продажам техники и приборов для дома.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" остается надежным поставщиком голубого топлива для большинства украинцев. Как никогда команда компании понимает, что сегодня у каждого из нас общая цель – сохранить тепло в домах", – говорится в сообщении.

В онлайн-магазине доступны для покупки газовые котлы, колонки и плиты, зарядные станции, генераторы, климатическая техника, туристическое снаряжение и т.д.

Напоминаем:

"Нафтогаз" обнародовал перечень заправок, где можно заправиться в условиях блэкаута - речь идет о 579 заправках.

Нафтогаз торговля
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