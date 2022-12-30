"Нафтогаз" оприлюднив перелік АЗС, які працюватимуть в умовах блекауту

"Нафтогаз" оприлюднив перелік заправок, де можна заправитись в умовах блекауту - йдеться про 579 заправок.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"579 заправок брендів U.GO та Укрнафта, що є частиною Групи Нафтогаз, відповідно обладнані та готові працювати навіть в умовах блекауту", - йдеться у повідомленні.

Заправки представлені у 20 областях України та у Києві. З повним переліком автозаправних станцій можна ознайомитись за посиланням.

"Підприємства Групи Нафтогаз роблять все можливе, щоб підтримати Україну та українців під час війни.

Тож будемо раді бачити вас на обладнаних генераторами заправках U.GO та Укрнафта, які готові до будь-яких можливих викликів", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Економічна правда