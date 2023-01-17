Прокуратура в Париже отказалась рассматривать обвинения TotalEnergies в помощи армии РФ

Парижская прокуратура отказала двум ассоциациям в рассмотрении заявления против французского энергетического гиганта TotalEnergies за поставки топлива российским военным самолетам, решение обжалуют в апелляции.

Об этом говорится в заявлении одной из организаций-истцов Razom We Stand.

Стороны получили уведомление об отказе в удовлетворении жалобы 10 января. Прокуратура объяснила это тем, что после рассмотрения этого производства, факты соучастия в военном преступлении, инкриминируемые компании TotalEnergies, казались бы недостаточно обоснованными, как на уровне доказательств, так и умышленности.

Однако, считают истцы, из ряда разоблачений газеты "Le Monde" и неправительственных организаций стало известно, что компания TotalEnergies не только продолжала работать в РФ, но и получала прибыль от продажи газового конденсата, превращение которого в керосин позволяло заправлять российские военно-воздушные силы.

"Эти разоблачения требуют проведения расследований в условиях, когда присутствие иностранных транснациональных корпораций в России также имеет эффект поддержки войны", - считают истцы. Поэтому они отрицают оценку, сделанную прокуратурой, и считают, что ее решение "продиктовано исключительно политическими соображениями".

Французская коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand планируют обжаловать это решение перед Генеральным прокурором Франции в Апелляционном суде, "которое, по их мнению, не будет подтверждено".

Напоминаем:

Две ассоциации обратились во французскую прокуратуру с заявлением против французского энергетического гиганта TotalEnergies за "соучастие в военных преступлениях" в виде поставок топлива российским военным самолетам.