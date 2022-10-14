Французьку TotalEnergies звинувачують у постачанні палива російській військовій авіації 

Дві асоціації звернулися до французької прокуратури з заявою проти французького енергетичного гіганта TotalEnergies за "співучасть у воєнних злочинах" у вигляді поставок пального російським військовим літакам.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, близьке до справи, матеріали справи, адвокати асоціацій у коментарі виданню.

Французька коаліція Darwin Climax Coalition і українська група Razom We Stand у четвер передали справу національному антитерористичному прокурору, який розслідує звинувачення у військових злочинах.

У серпні газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies володіла часткою в компанії, яка видобувала газовий конденсат на півночі Росії. Частина конденсату була перетворена на авіаційне паливо для російських військових літаків, які атакують українські міста.

У позові, з яким ознайомилося AFP, TotalEnergies звинувачується в тому, що вона сприяла забезпеченню російського уряду "необхідними засобами для вчинення військових злочинів", "продовжуючи експлуатувати Термокарстове родовище".

TotalEnergies донедавна володіла часткою у 49% в компанії "Тернефтегаз", яка видобуває газ з Термокарстового родовища на півночі Росії. Ще 51% належав російській компанії "Новатек", в якій французька фірма також володіє безпосередньо 19,4% акцій.

Після статті в Le Monde французький гігант заявив, що 18 липня продав свою 49% частку в "Тернефтегазі" компанії "Новатек".

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Le Monde повідомляло, що Термокарстове є джерелом природних газових конденсатів, які відправляються трубопроводом на переробний завод "Новатека" в Пуровському. Потім вони відправляються залізницею для подальшої переробки на авіаційне паливо в південно-сибірському місті Омськ. Це паливо було відправлено на російські авіабази поблизу українського кордону, пише Le Monde.

TotalEnergies заперечує ці звинувачення. Там вважають, що насправді конденсати були "вивезені за кордон" і тому не могли бути використані російською армією як паливо для своїх літаків, якими наносяться удари по українцям.

Юристи з двох асоціацій у коментарі AFP заявили, що настав час притягнути транснаціональні корпорації до відповідальності.

"Правосуддя не повинно бути сліпим, коли стикається з непрямою, але істотною підтримкою транснаціональних корпорацій у військових діях, а також зі значними вигодами, якими вони продовжують користуватися після вторгнення в Україну", - йдеться в заяві.

"Франція не може одночасно засуджувати вторгнення і залишатися бездіяльною перед обличчям дій, які його підтримують", - заявили адвокати Вільям Бурдон, Вінсент Бренгарт і Анрі Тюльєз.





