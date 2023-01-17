Группа Райффайзен Банк признала, что российская "дочка" дает льготы мобилизованным россиянам

Группа Райффайзен Банк Интернациональ (RBI) отреагировала на заявление НБУ о продолжении международными банками работы в РФ и подтвердила, что предоставляет льготы мобилизованным на войну против Украины россиянам.

Об этом сообщила пресс-служба RBI.

Банк подчеркнул, что "строго придерживается всех требований действующего законодательства Австрии и ЕС, которые признают территориальную, политическую и экономическую целостность Украины". Финучреждение утверждает, что ни самостоятельно, ни через свои дочерние компании не ведет бизнеса "на территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым".

Дочерний банк в России, говорят в RBI, является отдельным юридическим лицом и должен осуществлять деятельность "в соответствии с действующим российским законодательством, включающим льготные условия". Речь идет о предоставлении "кредитных каникул" для россиян, мобилизованных для войны против Украины.

"РБИ рассматривает все стратегические возможности относительно будущего Райффайзенбанк Россия, в том числе тщательно спланированный выход из банка. Однако учитывая сложность ситуации и, в том числе, на ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается", - убеждают в австрийском банке и отмечают, что в прошлом году сократили свой кредитный портфель в РФ на четверть.

Напоминаем:

Ранее Интерфакс-Украина сообщил со ссылкой на соответствующие сайты банков, что российские дочерние банки иностранных материнских финучреждений, в частности Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), наравне с российскими банками предоставляют кредитные каникулы россиянам, воюющим впротив Украины.

НБУ публично обратился к руководству международных банковских групп с призывом реализовать свои предыдущие заявления и выйти с российского рынка. В частности, обращение было направлено Райффайзен Банк Интернациональ. Регулятор констатирует отсутствие прогресса в отношении окончательных решений о выходе с российского рынка.

"Последняя информация, которая появилась в публичном поле, о предоставлении банками, которые входят в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников так называемой "специальной военной операции" - очередное свидетельство того, что заявления, которые были сделаны, отличаются от фактического положения дел. ... В своих материалах банки открыто используют названия "ЛНР" и "ДНР" как отдельных субъектов, фактически терпя дерзкое нарушение Россией международного права", - заявили в НБУ.





