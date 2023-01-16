Первая приватизация морского порта в Украине: почему Усть-Дунайский порт против, а государство - за

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Во вторник, 17 января, состоится приватизационный аукцион, где на продажу впервые выставят морской порт - Усть-Дунайский. Однако позиции Фонда госимущества и самого порта по приватизации разошлись.

Что выставили на продажу

В конце декабря Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион Усть-Дунайский порт со стартовой ценой в 60 млн грн. Он состоится во вторник, 17 января.

Порт состоит из трех активов: самого порта в г. Вилково Одесской области, портопункта "Килия" и базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш.

Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы проводятся в портопункте Килия, который расположен на 54 км реки Дунай.

После начала большой войны порт был заблокирован и возобновил работу 1 апреля. За январь-сентябрь прошлого года "Усть-Дунайск" получил 848 тыс грн чистой прибыли.

В порту также действуют частные портовые операторы, "Трансшип" Андрея Иванова и "ЗТК" (Зерновой терминальный комплекс "Килия").

Порт - против приватизации

Коллектив порта в декабре направил в НАБУ заявление, в котором сотрудников Фонда обвиняют в совершении уголовного преступления - якобы, что они злоупотребляют служебным положением и своими действиями могут нанести государству ущерб в размере около 2 млн грн.

Представители порта считают, что имущественный комплекс "Усть-Дунайска" является неликвидным активом и требует дополнительного времени для повышения его рыночной стоимости. Они обвиняют должностных лиц ФГИ в том, что перед началом проведения процедуры приватизации не была проведена перерегистрация прав собственности.

Второе обвинение касается того, что в цене не был учтен ремонт пирса в Вилково (Одесская область), который мог повысить привлекательность и стартовую стоимость предприятия как объекта приватизации. Напоследок, Фонд обвиняют в неактуальности указанного под приватизацию имущества, некоторые объекты которое отсутствуют, повреждены или уничтожены, что также может иметь влияние на стартовую цену.

В распоряжении ЭП есть также письмо от имени трудового коллектива порта, направленного к премьеру Денису Шмыгалю, председателю ВРУ Руслану Стефанчуку и главе ФГИ Рустему Умерову с призывом пересмотреть решение о приватизационном аукционе и отсрочить его до окончания военного положения.

В комментарии ЭП один из подписантов обращения отметил, что работники опасаются того, что предприятие может выкупить кто-то из зернотрейдеров, которого будет интересовать только портопункт Килия, где осуществляется перевалка агропродукции на экспорт, а развитие остальных портов окажется под угрозой. На уточнение ЭП, обращался ли коллектив порта в ФГИ или Мининфраструктуры до того, как подали заявление в НАБУ, собеседник не ответил.

Ранее в комментарии delo.ua директор порта озвучил публичную позицию порта: "В том виде приватизация, как она планируется, это большая ошибка. Продается не порт, а имущество порта".

"Это самая высокая цена, которую можно получить за этот порт"

Основная позиция как Фонда госимущества, так и Мининфраструктуры следующая: порту нужны масштабные инвестиции, которые может осуществить только частный бизнес.

Директор департамента корпоративного управления Фонда Юрий Чердынцев объясняет, что порт выставили на приватизацию во время полномасштабной войны потому, что "на сегодня это самая высокая цена, которую можно получить за этот порт".

Причиной является блокирование морских портов Украины, через которые осуществлялся основной экспортный поток до большой войны. Вследствие российской агрессии экспортерам пришлось переориентировать потоки на сухопутные логистические маршруты и меньшие, речные порты.

"Еще два года назад на тот порт даже никто смотреть не хотел бы, потому что по нему нет экономических перспектив. Сейчас она есть. И пока крупные иностранные компании имеют желание, деньги, и пути развития этого актива, местные коррупционеры вредят интересам как порта, так и государства, чтобы дальше обогащаться", - добавляет он.

Как отмечает Чердынцев, в Фонде есть информация о конкретных компаниях с иностранным капиталом, которые заинтересованы в приватизации и дальнейших инвестициях в порт. В частности, о таких компаниях, которые уже работают на украинском экспортном рынке. Он ожидает, что стартовая стоимость, которая определена в 60 млн грн, возрастет в несколько раз благодаря конкуренции этих компаний за актив.

Кроме того, вокруг порта и сейчас идет спор из-за контроля над активом. Как отметил Чердынцев, один из частных операторов порта незаконно приобрел права собственности на ряд зданий "Усть-Дунайска", и теперь заинтересован в саботаже приватизации, в частности - через судебные иски и похищение имущества порта.

По данным источника ЭП в Фонде госимущества, в порту сейчас есть несколько групп влияния, и по некоторым, по данным правоохранителей, есть информация о наличии финансирования со стороны РФ. "Я надеюсь, что правоохранительные органы в ближайшее время смогут показать это в прессе, потому что сейчас это оперативные данные, с которыми они к нам обращались", - комментирует собеседник в Фонде.