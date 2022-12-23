Усть-Дунайський порт виставляють на приватизацію: аукціон пройде у січні

Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон Усть-Дунайський порт зі стартовою ціною у 60 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Приватизаційний аукціон відбудеться 17 січня на Prozorro.Продажі.

Порт складається з трьох активів: самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту "Кілія" і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш.

Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м.

Після початку великої війни порт був заблокований і відновив роботу 1 квітня. Відтоді порт перевалив на експорт 153 тисяч тонн зерна. Крім того, він обробляє імпортні вантажі, наприклад, сіль та рис. З 1 квітня порт перевалив 58 тисяч тонн імпортних споживчих товарів.

За січень-вересень цьогоріч "Усть-Дунайськ" отримав 848 тис грн чистого прибутку.

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"У нього (порту – ЕП) великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес", – прокоментував голова ФДМ Рустем Умєров.

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