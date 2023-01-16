"Нафтогаз" открыл первую АЗС U.GO в Херсоне

НАК "Нафтогаз Украины" открыл первую заправку сети U.GO открыто в деоккупированном Херсоне.

Об этом сообщил глава правления компании Алексей Чернышев в Facebook.

"Только что решена ситуация с безопасностью, мы открыли первую заправку сети U.GO в свободном украинском Херсоне. Для изуродованного города каждая заправка очень важна", - написал он.

Также он напомнил, что группа "Нафтогаз" обнародовала список и адреса находящихся в ее управлении заправок, которые могут работать в условиях отключения электроэнергии.

"Power Drive - это актуальный перечень АЗС брендов U.GO и Укрнафта, которые являются частью Группы Нафтогаз, оборудованы генераторами и готовы работать даже в условиях блекаута", - говорится в сообщении компании.

В настоящее время полностью независимы от отключений электроэнергии уже 579 АЗС во всех регионах Украины. Список постоянно расширяется и дополняется.

Напоминаем:

В сентябре стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" начинает пилотный запуск автозаправочных комплексов арестованной сети Glusco под собственной торговой маркой U.GO – первая очередь из 30 АЗС заработает в Киеве и области.