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Горючее на АЗС дешевеет. Причины

Понедельник, 16 января 2023, 17:44 - Экономическая правда

Стоимость горючего на украинских АЗС с начала 2023 года только уменьшалась. 

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Так, средняя цена литра дизеля с конца 2022 года опустилась на 1,25% до 54,45 грн, бензина "А-95" - на 2,2% до 50,86 грн за литр, а сжиженного газа - на 4% до 28,26 грн/литр.

Уменьшение стоимости горючего в розничных сетях связано с падением оптовых цен. По данным мониторинга консалтинговой группы "А-95" в период с 6 января по 13 января стоимость дизеля и бензина для оптовых покупателей, в частности АЗС, опустилась на 3 грн/л и 2,25 грн/л, соответственно.

Сейчас средняя цена дизтоплива в группе составляет 45 грн за литр, а бензина "А-95" - 43 грн за литр.

"На рынке сейчас бензином и ГП торгуют все, рынок перелит, что и тянет цену вниз", – объяснил один из собеседников профильного издания enkorr.

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АЗС топливо цены
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