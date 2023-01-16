Босфор: судно с украинским зерном сняли с мели, но пролив все еще закрыт

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Сухогруз МКК-1, который направлялся из Украины в Стамбул и сел на мель в Босфорском проливе, отбуксировали, однако пролив все еще закрыт для судоходства.

Об этом пишет Anadolu Agency.

Движение было временно прекращено в обоих направлениях.

Издание напоминает, что судно под флагом Палау остановилось на мели возле района Бейкозом Анадолу Каваги утром, 15 января.

Чрезвычайное происшествие произошло из-за отказа руля. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Также не поступало информации об экологическом ущербе, добавляет Anadolu.

"Операция по снятию с мели 142-метрового сухогруза длилась около четырех часов. В ней участвовали спасательный корабль Nene Hatun, катера и буксиры береговых служб.

Грузовой корабль отбуксировали в район Бююкдере, где он стал на якорь", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сообщалось, что Босфорский пролив временно заблокирован из-за сухогруза, который направлялся из Украины в Стамбул и сел на мель.

Босфорский пролив является ключевым логистическим путем для экспорта украинского зерна.

Однако в последние месяцы РФ задерживает прохождение судами необходимого для экспорта продовольствия, в результате чего темпы транспортировки снизились вдвое, а у Босфора образовались значительные очереди из судов.

В частности, сейчас в Босфоре на инспекцию Совместного координационного центра ожидают 104 судна.

Экономическая правда