Босфор заблокирован: грузовое судно село на мель

Босфорский пролив временно заблокирован из-за сухогруза, который направлялся из Украины в Стамбул и сел на мель.

Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на турецкое Главное управление береговой безопасности.

"Наше спасательное судно Nene Hatun, буксиры Kurtarma-5, 8, 9 и катер KEGM-8 были немедленно направлены на место происшествия для 142-метрового сухогруза MKK-1, который сел на мель в Умурьери во время плавания из Украины в Стамбул", - сообщили в управлении.

В заявлении сообщается, что судоходство в Босфоре временно приостановлено. Продолжаются спасательные работы в отношении судна.

В заявлении губернаторства Стамбула отмечается, что сухогруз MKK-1 под флагом Палау, который направлялся из Украины в Стамбул, в 07.30 сел на мель перед бухтой Бейкоз Анадолу Каваджи из-за отказа руля.

Жертв, пострадавших и загрязнения окружающей среды не зафиксировано.