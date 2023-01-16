В Минфине РФ признали падение цен на российскую нефть ниже 47 долларов за баррель

Министерство финансов РФ заявило, что средняя цена на нефть Urals за период с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила 46,82 долларов за баррель - это значительно ниже лимита в 60 долларов за баррель, установленного G-7.

Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

По итогам декабря средняя цена Urals составила ($50,47 за баррель - это падение на четверть по сравнению с ноябрем. Причиной стало вступление в силу 5 декабря европейского эмбарго и потолка цен.

При этом российские власти рассчитывают, что цена Urals вырастет через несколько месяцев - "после того, как спадет санкционный переполох, а экспортеры и покупатели обкатают новые логистические цепочки и схемы страхования".

Но новые показатели российского Минфина свидетельствуют, что ситуация развивается в обратную сторону, добавляет The Bell.

Напомним:

9 января цена на российскую нефть Urals упала до 37,80 долларов за баррель, что значительно ниже лимита в 60 долларов за баррель, установленного G-7 - после санкций, направленных на доходы РФ от продажи нефти.

Экономическая правда