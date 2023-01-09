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Российская нефть марки Urals торгуется ниже 40 долларов за баррель

Понедельник, 9 января 2023, 18:25

Цена на российскую нефть Urals упала до 37,80 долларов за баррель, что значительно ниже лимита в 60 долларов за баррель, установленного G-7 - после санкций, направленных на доходы РФ от продажи нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным, предоставленным Argus Media, национальная марка Urals стоит 37,80 долларов за баррель в порту Балтийского моря Приморск. 

В агентстве отмечают, что ключевым двигателем цен, вероятно, была потеря европейского рынка, потому что она поставила Россию на милость крошечной группы крупных покупателей, особенно Китая и Индии. 

И из-за того, что танкерам приходится плыть тысячи миль дальше, чтобы доставить груз из западных российских портов к этим покупателям, стоимость фрахта резко возросла. Это заставило баррели быть сниженными, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что объявленная Минфином РФ 5 января средняя декабрьская цена нефти Urals всего 50,5 долл может повлиять на финансирование бюджета, который рассчитывался исходя из цены в 70,1 долларов за баррель. 

По сценариям Минфина, сохранение 2023 года цены в 50 долл при добыче 10 млн баррелей в сутки сократит ожидаемые нефтегазовые доходы на четверть, на 2,1 трлн руб.

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Экономическая правда.

нефть РФ санкции
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