Перед вторжением РФ в Украину российские олигархи переписывали активы на детей – Минфин США

Российские олигархи перед вторжением РФ в Украину 24 февраля 2022 года переводили активы на своих детей и деловых партнеров, чтобы вывести их из-под санкций.

Об этом говорится в докладе FinCen (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, бюро в составе Министерства финансов США).

"Этот Анализ финансовых тенденций описывает финансовые данные о движении российских средств, связанных с российскими олигархами, примерно во время неспровоцированного военного вторжения России в Украину, включая вероятные попытки российских олигархов и элит скрыть свои активы, собственность и финансовую деятельность", - говорится в отчете.

В FInCen обращают внимание на то, что примерно в период неспровоцированного военного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года несколько российских олигархов передали бенефициарное право собственности на свои компании, трасты или счета своим детям, другим членам семьи или близким деловым партнерам.

При этом некоторые из действий по передаче прав собственности произошли непосредственно перед введением санкций против нескольких олигархов, связанных с российским вторжением, в том числе санкций со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза, Великобритании и других стран.

"Финансовые учреждения отметили, что передача прав собственности может потенциально помочь олигархам избежать санкций или возможного ареста активов правоохранительными органами.

Несколько олигархов прислали крупные денежные переводы своим детям, в частности тем, кто учится в США, и эти переводы финансировали крупные покупки, как правило, жилой недвижимости и предметов роскоши в США.

Один российский олигарх был связан с несколькими подставными компаниями в отчетности из открытых источников, и передал право собственности на несколько из этих компаний своим деловым партнерам примерно во время вторжения, возможно, с целью избежать потенциальных санкций", - говорится в отчете.

"Например, одна из кипрских компаний олигарха была передана бизнес-партнеру 24 февраля 2022 года, в день неспровоцированного военного вторжения России в Украину.

Российский олигарх также совершил подозрительные переводы, которые, как считается, представляют собой потенциальное перемещение или передачу активов, таких как предметы искусства, самолеты, яхты или другое имущество, которое он контролировал.

Бывшая жена олигарха и несколько его известных партнеров осуществили некоторые из этих переводов в качестве платы за содержание или обслуживание его активов или имущества.

В марте и апреле 2022 года олигарх передал бенефициарное право собственности на несколько трастов и предприятий своим детям", - говорится в отчете.

FinCen не называет имен российских олигархов, а также суммы, которые они перевели перед войной, чтобы избежать санкций.

Напомним:

Трасты, в которых хранятся миллиарды долларов активов Романа Абрамовича, были реорганизованы в начале февраля 2022 года, чтобы передать бенефициарное право собственности его детям незадолго до введения санкций против российского олигарха.

Экономическая правда