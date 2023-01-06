Абрамович за три недели до войны переписал на своих детей миллиардные трасты – The Guardian

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Трасты, в которых хранятся миллиарды долларов активов Романа Абрамовича, были реорганизованы в начале февраля 2022 года, чтобы передать бенефициарное право собственности его детям незадолго до введения санкций против российского олигарха.

Об этом пишет The Guardian.

"Утечка файлов, с которыми ознакомилась газета, свидетельствует о том, что 10 тайных оффшорных трастов, созданных в пользу Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года, за три недели до начала войны РФ против Украины.

Масштабная реорганизация финансовых дел Абрамовича началась всего через несколько дней после того, как правительства начали угрожать ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения", - пишет издание.

Изменения в трастах сделали семерых детей Абрамовича, самому младшему из которых девять лет, бенефициарами трастов, владеющих активами стоимостью не менее $4 млрд, хотя общая стоимость активов может быть намного выше, подчеркивает газета.

"Изменения, похоже, сделали детей конечными бенефициарными владельцами трофейных активов, давно связанных с их отцом, включая роскошную недвижимость и флот супер-яхт, вертолетов и частных самолетов", - говорится в статье.

Эксперты по вопросам санкций рассказали газете, что масштабная реорганизация трастов может осложнить усилия по обеспечению выполнения санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить активы, которые ранее считались принадлежащими олигарху.

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"Эти разоблачения, вероятно, поднимут вопрос о том, должны ли дети Абрамовича также подлежать замораживанию активов. В отличие от членов семей некоторых из ближайших советников Путина, многие семьи олигархов, попавших под санкции, избежали ограничений", - отмечает The Guardian.

Правительства Великобритании и ЕС признали Абрамовича прокремлевским олигархом и в марте 2022 года наложили на него санкции за то, что он получает выгоду от тесных отношений с Путиным.

Абрамович отрицает финансовые связи с Кремлем и подал судебный иск об отмене санкций ЕС.

"Абрамович, который имеет российское, израильское и португальское гражданство, не был добавлен в санкционный список США. Как сообщалось, Украина просила Белый дом не вводить санкции против него после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах", - напоминает газета.

Файлы, похоже, были получены через взлом кипрского оффшорного провайдера услуг, который управляет трастами Абрамовича, пишет издание.

Большой архив документов был анонимно передан The Guardian.

Эти документы показывают, как Абрамович десятилетиями использовал непрозрачные трастовые структуры для укрытия своего состояния в тайных оффшорных гаванях, и указывают на проблемы, с которыми сталкиваются западные власти, "пытаясь пробиться сквозь эти сложные структуры, чтобы обеспечить соблюдение санкций".

Финансовые активы Абрамовича оказались под пристальным вниманием с момента вторжения РФ в Украину. Власти Джерси пытались заморозить активы на Нормандских островах на сумму $7 млрд, в то время как США конфисковали два его частных самолета за нарушение экспортного контроля.

ФБР заявило тогда, что Абрамович реорганизовал два траста, один из которых владел конфискованными самолетами, сделав своих детей бенефициарами.

Однако утечка документов свидетельствует о том, что реорганизация была более масштабной.

В всплеске активности в феврале 2022 года, незадолго до вторжения, Абрамович был удален в качестве бенефициара двух трастов, обнаруженных ФБР. Между тем его дети были назначены бенефициарами восьми дополнительных трастов, созданных в пользу их отца.

Эксперты по вопросам санкций заявили, что эти изменения могли быть преднамеренной, но не незаконной попыткой дистанцировать олигарха от его активов до введения санкций.

По их словам, реорганизация может создать проблемы для власти, которая сейчас преследует активы, которые, как считается, принадлежат Абрамовичу, поскольку они определяют, кто на самом деле владеет и контролирует многомиллиардное состояние: олигарх или его дети.

Абрамович и его дети не ответили на подробные запросы о комментариях.

Экономическая правда