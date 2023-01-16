Индия в декабре купила рекордное количество российской нефти

Индия в прошлом месяце купила рекордное количество российской нефти, причем страна импортировала в 33 раза больше, чем годом ранее.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa.

По данным Vortexa, Индия - третий крупнейший в мире импортер нефти - покупала в среднем 1,2 миллиона баррелей в день у России в декабре - это на 29% больше, чем в ноябре.

Сейчас Россия является крупнейшим источником нефти для Индии после того, как несколько месяцев назад она обогнала Ирак и Саудовскую Аравию.

"Индийские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают дешевую российскую нефть с тех пор, как вторжение в Украину заставило многих покупателей отказаться от поставок. Резкий рост цен в декабре, вероятно, является результатом углубления скидок из-за дополнительных санкций со стороны G-7 и ЕС, включая ограничение цены на уровне 60 долларов за баррель", - пишет агентство.

"Россия, вероятно, предложила свою нефть с привлекательной скидкой индийским нефтепереработчикам, которые превзошли Китай как крупнейшего импортера российской нефти", - сказала ведущий аналитик по Азии в Vortexa Серена Хуанг.

Помимо Urals, Индия в последние месяцы увеличила импорт других российских сортов нефти, таких как Arco, Sakhalin and Varandey, добавила она.

"Индия удовлетворяет более 85% своего спроса на нефть за счет импорта, что делает ее очень уязвимой к волатильности цен. Государственные нефтеперерабатывающие заводы, которым правительство запретило повышать отпускные цены на дизельное топливо и бензин с мая, все чаще отдают предпочтение более дешевому российскому импорту.

Импорт от двух других основных поставщиков Индии также увеличился в прошлом месяце. Закупки из Ирака выросли на 7% до примерно 886 тыс баррелей в день, в то время как закупки из Саудовской Аравии выросли на 12% до примерно 748 тыс баррелей в день", - говорится в сообщении.

Напомним:

Флагманская российская нефть марки Urals продавалась с большими скидками в этом месяце после запрета ЕС на импорт российской нефти, а доминирующий покупатель Индия покупала баррели по цене значительно ниже верхнего предела в 60 долларов, согласованного Западом.

Экономическая правда