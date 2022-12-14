РФ продает Индии нефть значительно дешевле установленного Западом "потолка" – Reuters

Флагманская российская нефть марки Urals продавалась с большими скидками в этом месяце после запрета ЕС на импорт российской нефти, а доминирующий покупатель Индия покупала баррели по цене значительно ниже верхнего предела в 60 долларов, согласованного Западом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 4 источника на рынке.

Запрет ЕС на импорт российской морской нефти с 5 декабря заставил Москву искать альтернативные рынки, в основном в Азии, примерно на 1 миллион баррелей в день, отмечает агентство.

Также 5 декабря G7 ввела верхний предел цены на российскую морскую нефть в 60 долларов, чтобы попытаться ограничить возможности Москвы финансировать войну против Украины.

Россия заявила, что не будет придерживаться этого ограничения, даже если ей придется сократить добычу.

По словам двух трейдеров, действия Запада поставили российских производителей в условия жесткой конкуренции друг с другом и с поставщиками из Азии, Европы и Ближнего Востока, а это означает, что их лучшая надежда найти покупателей - это снизить цены.

С тех пор, как Россия начала свое вторжение в Украину в феврале, Индия стала основным рынком сбыта для морских грузов нефти марки Urals.

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По некоторым сделкам в этом месяце цена на нефть Urals в индийских портах, включая страхование и доставку кораблем, упала примерно до минус 12-15 долларов за баррель по сравнению со среднемесячной ценой нефти марки Brent с датой поставки, по сравнению со скидкой в 5-8 долларов за баррель в октябре и 10-11 долларов за баррель в ноябре, сообщили источники Reuters.

Скидки означают, что нефть в некоторых случаях продается ниже общей себестоимости производства, включая местные сборы, сообщили источники в отрасли.

Давление на производителей еще больше усилилось в западных портах России, поскольку нехватка судов, приспособленных к российской зимней погоде, привела к росту расходов на фрахт, которые могут быть возложены на продавца в зависимости от условий заключенных сделок.

Ставки фрахта выросли до 11-19 долларов за баррель по сравнению с менее чем 3 долларами за баррель до февраля и примерно вдвое больше, чем в середине года.

Расчеты Reuters показали, что скидки на нефть Urals в западных портах России для продажи в Индию по некоторым сделкам выросли до 32-35 долларов за баррель без учета стоимости фрахта.

Российские поставщики нефти пытаются самостоятельно осуществлять транспортировку нефти марки Urals в Индию, используя собственные суда и судоходных партнеров, что может снизить транспортные расходы, говорят трейдеры.

Но многие производители нефти все еще полагаются на торговые фирмы, что означает, что им приходится делиться любой прибылью, которую они имеют.

Индия, второй крупнейший потребитель нефти в Азии, лучше расположена для покупки Urals, чем Китай, из-за более короткого транспортного маршрута, а ее нефтеперерабатывающие заводы хорошо приспособлены для переработки российской нефти.

Кроме того, Нью-Дели признает суда и страховое покрытие, предоставляемые российскими компаниями, которые больше не признаются в Европе.

По данным Refinitiv Eikon, поставки нефти в Индию в ноябре выросли по меньшей мере до 3,7 млн тонн и достигли рекордных 53,2% от общего объема поставок через морские порты в прошлом месяце.

"Рынок переполнен нефтью Urals, ее очень много. Многие трейдеры предлагают грузы Urals как на декабрь, так и на январь", - сказал источник на индийском нефтеперерабатывающем заводе.

Экономическая правда