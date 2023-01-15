Доход России от экспорта удобрений в 2022 году вырос на 70% - FT

getty images

Доход РФ от экспорта удобрений сельскохозяйственных культур вырос на 70% до 16,7 млрд долларов в 2022 году, несмотря на снижение объемов продаж, поскольку цены на питательные вещества резко выросли после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

"Согласно данным ООН, за первые 10 месяцев 2022 года российский экспорт удобрений вырос на 70% до 16,7 млрд долларов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Статистика импорта от торговых партнеров Москвы показывает, что в объеме продажи за границу упали лишь на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Экспорт продовольствия и удобрений из России освобожден от западных санкций, чтобы поддержать продовольственную безопасность, особенно для бедных стран. Москва наращивает экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам.

Одним из товаров, экспорт которых продолжается, является аммиак, сырье для азотных удобрений, из-за закрытия трубопровода через Украину. На долю России приходится около 12 процентов мирового экспортного рынка аммиака.

Согласно данным данные ООН российский экспорт этой продукции, которая также используется в таких отраслях, как производство пластмасс и текстиля, упал на 76% по объему за первые девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Удобрения от террористов и зерновой коридор. На Украину давят, чтобы дать России вывозить свой аммиак через Одессу

Напомним:

После продления "зерновой сделки" по экспорту украинского зерна через порты Черного моря начал разблокироваться экспорт российских удобрений - первое судно с российскими удобрениями для Африки вышло из порта Нидерландов.