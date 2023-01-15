НБУ за неделю на межбанке продал более 658 миллионов долларов из резервов

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За неделю с 9 по 13 января Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 658,97 млн долларов и купил 6,45 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 658,97 млн долларов. При этом регулятор купил 6,45 млн долларов. На прошлой неделе НБУ продал 682,56 млн долларов, а купил 7,85 млн долларов.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

В то же время с начала 2023 года Нацбанк купил 14,3 млн долларов и продал 1,34 млрд долларов.

Напомним:

Нацбанк, как и анонсировалось, предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).