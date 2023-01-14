Гендиректор МАГАТЭ посетит Украину для реализации мониторинговые миссии на всех АЭС страны

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гроси посетит Украину на следующей неделе с целью обеспечения постоянного присутствия экспертов по ядерной и физической ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ

"Генеральный директор посетит Южноукраинскую и Ровенскую атомные электростанции, а также Чернобыльскую АЭС, чтобы запустить миссии в составе двух экспертов МАГАТЭ на каждом из объектов.

МАГАТЭ уже имеет постоянное присутствие до четырех экспертов на крупнейшей в Украине Запорожской АЭС, а в ближайшие дни команда из двух экспертов также будет размещена на Хмельницкой АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МАГАТЭ будет иметь около 11-12 экспертов, присутствующих в стране в любой момент времени. Хотя миссии МАГАТЭ уже работали на этих объектах во время конфликта, постоянное развертывание групп знаменует собой значительное расширение.

По словам Гроси, вскоре МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех объектах ядерной энергетики Украины, включая Чернобыльскую АЭС, что является важным шагом в работе по оказанию помощи Украине в эти чрезвычайно сложные и ответственные времена.

"Наши эксперты по ядерной и физической ядерной безопасности будут осуществлять мониторинг ситуации на станциях, оценивать их оборудование и другие потребности, оказывать техническую поддержку и консультации, а также отчитываться о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ", - сказал он.

Добавляется, что на следующей неделе Генеральный директор Гросси также встретится с высшими должностными лицами украинского правительства в Киеве, чтобы обсудить свое предложение по созданию зоны ядерной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), где МАГАТЭ присутствует уже более четырех месяцев.

Напомним:

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется достичь соглашения с РФ и Украиной о создании зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции до конца этого года.