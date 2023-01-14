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Большинство районов Харькова обесточено, движение метро временно остановлено

Суббота, 14 января 2023, 16:02 - Экономическая правда

Сразу после взрыва большинство районов Харькова остались без электроснабжения, движение поездов метрополитена временно приостановлено.

Об этом сообщает "Суспільне Харків" в Telegram.

"Большинство районов города обесточены, свет исчез сразу после взрыва. В Харькове временно остановилось движение поездов в метро", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Одесской областях из-за угрозы ракетных атак.

Напомним:

По состоянию на утро субботы, 14 января, из-за превышения лимит в 11 областях были применены аварийные отключения электроэнергии.

Харков метрополитен электроэнергия
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