Большинство районов Харькова обесточено, движение метро временно остановлено
Суббота, 14 января 2023, 16:02 -
Сразу после взрыва большинство районов Харькова остались без электроснабжения, движение поездов метрополитена временно приостановлено.
Об этом сообщает "Суспільне Харків" в Telegram.
"Большинство районов города обесточены, свет исчез сразу после взрыва. В Харькове временно остановилось движение поездов в метро", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Одесской областях из-за угрозы ракетных атак.
Напомним:
По состоянию на утро субботы, 14 января, из-за превышения лимит в 11 областях были применены аварийные отключения электроэнергии.