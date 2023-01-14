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У 11 областях застосовані аварійні відключення – Укренерго

Субота, 14 січня 2023, 12:30 - Економічна правда

Станом на ранок суботи, 14 січня, через перевищення ліміт в 11 областях були застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що наразі споживання  електроенергії нижче, ніж учора, через потепління та вихідний день. Однак  дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше – у ранкові та вечірні години.

В "Укренерго" нагадують, що значний дефіцит електроенергії є наслідком масованих ракетних атак росіян по енергетичній інфраструктурі. 

Так, зранку росіяни вчергове обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі наслідки усуваються.

"До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення", – йдеться в повідомленні. 

Додається, що кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. 

Перелік операторів можна переглянути тут.

Економічна правда.

Укренерго електроенергія РФ
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