В Киеве и еще двух областях применили экстренные отключения света из-за угрозы ракетных атак - ДТЭК

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Компания ДТЭК сообщила о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Одесской областях из-за угрозы ракетных атак.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Одесской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на утро субботы, 14 января, из-за превышения лимит в 11 областях были применены аварийные отключения электроэнергии.