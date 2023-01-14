Все разделы
Укр / Рус

В Киеве и еще двух областях применили экстренные отключения света из-за угрозы ракетных атак - ДТЭК

Суббота, 14 января 2023, 13:56 - Экономическая правда
 
getty images

Компания ДТЭК сообщила о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Одесской областях из-за угрозы ракетных атак.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Одесской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении. 

Напомним:

По состоянию на утро субботы, 14 января, из-за превышения лимит в 11 областях были применены аварийные отключения электроэнергии.

ДТЭК электроэнергия РФ
Материалы по теме
ДТЭК возобновил работу деоккупированной солнечной электростанции на Херсонщине 12 января 2023, 16:02
ДТЭК восстановил электроснабжение 90 тысячам абонентов в центре и на востоке Украины 9 января 2023, 17:56
Российские войска в очередной раз попали в объект ДТЭК 5 января 2023, 13:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте