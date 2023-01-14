В Киеве и еще двух областях применили экстренные отключения света из-за угрозы ракетных атак - ДТЭК
Суббота, 14 января 2023, 13:56 -
Компания ДТЭК сообщила о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Одесской областях из-за угрозы ракетных атак.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Одесской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении.
Напомним:
По состоянию на утро субботы, 14 января, из-за превышения лимит в 11 областях были применены аварийные отключения электроэнергии.