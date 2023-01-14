Катар считает, что рынки природного газа могут быть нестабильными еще несколько лет 

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Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что рынки природного газа могут претерпеть резкие изменения в течение следующих нескольких лет, поскольку предложения все еще слишком низкие, против высокого спроса.

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, следующая зима может быть тяжелой для потребителей газа в северном полушарии, поскольку им, вероятно, будет трудно пополнить свои запасы из-за отсутствия потоков из России.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Цены на газ резко выросли, поскольку Москва сильно ограничила поставки газа в Европу. Однако уже во второй половине 2022 года цены упали благодаря наращиванию Европой импорта сжиженного газа, в частности из Катара. Помогла и более теплая, чем обычно, зима в Европе.

Сейчас цены все еще остаются намного выше исторических средних показателей и могут снова подскочить, если восстановление экономики Китая заставит его увеличить закупки газа.

Напомним:

Катар договорился о многолетнем контракте на поставку сжиженного природного газа (LNG) в Германию: речь идет о поставках 2 млн тонн в год как минимум 15 лет.