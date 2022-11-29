Катар погодив 15-річну угоду на поставки скрапленого природного газу Німеччині

Катар домовився про багаторічний контракт на постачання скрапленого природного газу (LNG) до Німеччини: йдеться про поставки 2 млн тонн на рік як мінімум 15 років.

Про це пише AFP.

"Катар погодився поставляти в Німеччину два мільйони тонн скрапленого природного газу на рік протягом як мінімум 15 років, оскільки найбільша економіка Європи бореться за альтернативні поставки після вторгнення Росії в Україну", - пише агентство.

"За допомогою довгоочікуваної угоди Катар прагне "внести свій внесок в зусилля з підтримки енергетичної безпеки Німеччини і Європи", - сказав міністр енергетики Катару і генеральний директор QatarEnergy Саад Шеріда аль-Каабі.

За словами Каабі, партнер QatarEnergy, американська компанія ConocoPhillips, буде поставляти газ з катарських проєктів North Field East і South з 2026 року на СПГ-термінал Brunsbuttel, що розробляється на півночі Німеччини.

Країни Азії на чолі з Китаєм, Японією і Південною Кореєю є основним ринком збуту катарського газу, який все частіше шукають європейські країни після того, як війна Росії проти України поставила російські поставки під сумнів, пише AFP.

Переговори з європейськими країнами раніше йшли важко, оскільки Німеччина та інші країни відмовлялися підписувати довгострокові угоди з азійськими країнами.

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Угода з Німеччиною була укладена через тиждень після того, як QatarEnergy оголосила про 27-річну угоду про постачання чотирьох мільйонів тонн на рік до Китаю.

Нагадаємо:

QatarEnergy підписала 27-річну угоду про постачання скрапленого природного газу (СПГ) китайській компанії Sinopec - це є найдовшою угодою в галузі СПГ, оскільки нестабільні ринки змушують покупців шукати довгострокові угоди.

Економічна правда