Темпы транспортировки украинского зерна снизились вдвое, поскольку РФ замедляет инспекцию судов 

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Вследствие сознательных действий государства-террориста по задержке прохождения судов с украинским зерном темпы транспортировки снизились вдвое.

Об этом заявила посол США Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН, передает "Укринформ".

Американская представительница отметила, что РФ замедляет инспекцию судов, из-за чего ждут отправки, десятки других - проверок, чтобы иметь возможность доставить свой зерновой груз.

Отметила, что в рамках "зерновой инициативы" предполагается транспортировка 5 миллионов тонн продовольствия в месяц. Однако действия РФ приводят к постоянным задержкам, большая часть которого предназначена для развивающихся стран.

Сейчас, по словам посла США, 2,5 миллиона тонн зерна просто ждут отправки, некоторые корабли простаивают уже более месяца.

Добавляется, что в этой связи она обратилась к другим членам Совета Безопасности ООН, чтобы вместе призвать Россию немедленно расширить взаимодействие в рамках Черноморского соглашения.

Напомним:

В рамках "зерновой инициативы" из украинских портов отправили первый в 2023 году миллион тонн украинской агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

При этом по "зерновому коридору" движутся 5 судов под загрузку. В Босфоре на инспекцию Совместного координационного центра ожидают 104 судна.