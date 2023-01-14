Темпы транспортировки украинского зерна снизились вдвое, поскольку РФ замедляет инспекцию судов
Вследствие сознательных действий государства-террориста по задержке прохождения судов с украинским зерном темпы транспортировки снизились вдвое.
Об этом заявила посол США Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН, передает "Укринформ".
Американская представительница отметила, что РФ замедляет инспекцию судов, из-за чего ждут отправки, десятки других - проверок, чтобы иметь возможность доставить свой зерновой груз.
Отметила, что в рамках "зерновой инициативы" предполагается транспортировка 5 миллионов тонн продовольствия в месяц. Однако действия РФ приводят к постоянным задержкам, большая часть которого предназначена для развивающихся стран.
Сейчас, по словам посла США, 2,5 миллиона тонн зерна просто ждут отправки, некоторые корабли простаивают уже более месяца.
Добавляется, что в этой связи она обратилась к другим членам Совета Безопасности ООН, чтобы вместе призвать Россию немедленно расширить взаимодействие в рамках Черноморского соглашения.
Напомним:
В рамках "зерновой инициативы" из украинских портов отправили первый в 2023 году миллион тонн украинской агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
При этом по "зерновому коридору" движутся 5 судов под загрузку. В Босфоре на инспекцию Совместного координационного центра ожидают 104 судна.