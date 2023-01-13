"Зернова ініціатива": відправили перший у 2023 році мільйон тонн української агропродукції

У рамках "зернової ініціативи" з українських портів відправили перший в 2023 році мільйон тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Так, у п'ятницю з портів Великої Одеси вийшли 11 суден з 313,5 тисяч тонн агропродукції.

"Відразу три балкери прямують до країн Африки. Балкер LADY LITEL з 31 тис тонн пшениці – для Лівії, балкер EAST WIND 1 з 25 тисячами тонн – для Тунісу, а також балкер LADY HATICE з 11 тисячами тонн продовольства – для Марокко.

Порт "Чорноморськ" пришвартував балкер ANTHEIA, який зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки украінської пшениці до Афганістану", - заявили в міністерстві.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 17 суден. На них завантажують 519 тисяч тонн української агропродукції.

При цьому по "зерновому коридору" рухаються 5 суден під завантаження. В Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 104 судна.

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 644 судна, які експортували 17,3 мільйонів тонн продовольства", - звітують в Мінінфраструктури.

Нагадаємо:

У рамках "зернової ініціативи" з 1 серпня по 9 січня Україні вдалось експортувати 17 млн тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Економічна правда