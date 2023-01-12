Рада одобрила введение электронного акциза на алкоголь и сигареты

Верховная Рада приняла за основу законопроекты №8286/8287 о введении электронной акцизной марки на алкоголь и табачные изделия.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Документы поддержали 242 и 231 нардепы.

"Там многое будет дорабатываться ко второму чтению. Разрабатывать систему и внедрять будет Минцифры.

В том числе у граждан будет возможность проверить через "Дію" оригинальность продукции", - добавил Железняк.

Ранее председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что законопроекты №8286 и №8287 позволяют ввести в Украине электронные марки акцизного налога в виде QR-кода быстрого реагирования.

Так, применение этого QR-кода подтверждает уплату акцизного налога, легальность производства, ввоза, хранения, транспортировки и реализации алкогольных и табачных товаров, тем самым позволяя идентифицировать продукцию и отследить ее перемещение от производителя/импортера до конечного продавца в розничной сети.

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Экономическая правда