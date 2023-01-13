"Зерновая инициатива": отправили первый в 2023 году миллион тонн украинской агропродукции

В рамках "зерновой инициативы" из украинских портов отправили первый в 2023 году миллион тонн украинской агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Так, в пятницу из портов Большой Одессы вышли 11 судов с 313,5 тысяч тонн агропродукции.

"Сразу три балкера направляются в страны Африки. Балкер LADY LITEL с 31 тыс тонн пшеницы - для Ливии, балкер EAST WIND 1 с 25 тысячами тонн - для Туниса, а также балкер LADY HATICE с 11 тысячами тонн продовольствия - для Марокко.

Порт "Черноморск" пришвартовал балкер ANTHEIA, который зафрахтован Всемирной продовольственной программой ООН для доставки украинской пшеницы в Афганистан", - заявили в министерстве.

Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 17 судов. На них загружают 519 тысяч тонн украинской агропродукции.

При этом по "зерновому коридору" движутся 5 судов под загрузку. В Босфоре на инспекцию Совместного координационного центра ожидают 104 судна.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 644 судна, которые экспортировали 17,3 миллионов тонн продовольствия", - отчитываются в Мининфраструктуры.

Напомним:

В рамках "зерновой инициативы" с 1 августа по 9 января Украине удалось экспортировать 17 млн тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Экономическая правда