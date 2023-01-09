"Зерновая инициатива": Украина экспортировала 17 миллионов тонн агропродукции 

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В рамках "зерновой инициативы" с 1 августа по 9 января Украине удалось экспортировать 17 млн тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"За три дня из портов Большой Одессы 5 судов экспортировали 158,5 тыс. тонн украинского продовольствия. Среди них балкер TRUE HARMONY с 26 тыс. тонн агропродукции для Египта и балкер LEO 1 с 49,5 тыс. тонн пшеницы для Шри-Ланки", - отмечают в министерстве.

Добавляется, что в Босфоре в очереди на инспекцию ожидают 98 судов (21 - уже с продовольствием на борту, а 77 - идущие под загрузку).

Большинство судов стоят еще с прошлого года из-за целенаправленного торможения инспекций россиянами. Это приводит к уменьшению объемов украинского продовольствия странам, которые в нем нуждаются, а также к миллионным убыткам грузовладельцев.

Экономическая правда.